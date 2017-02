Hotels für Semesterferien gut gebucht

Nach einem eher schlechten Dezember und einem mäßig guten Jänner liegen die Hoffnungen der Kärntner Wintertouristiker auf den Monaten Februar und März. Für die Semesterferien sind die Hotels gut gebucht. Es gibt aber in allen Kategorien noch freie Betten.

Vor allem in der Kärntner Ferienwoche gebe es noch freie Kapazitäten, so die Touristiker. Eine kräftige Ladung Schnee würde überall in Kärnten die Buchungen noch einmal deutlich ankurbeln, sind sich die Touristiker einig. Durch den Schneemangel waren ja vor allem im Dezember weniger Urlauber nach Kärnten gekommen, mehr dazu auch in Zehn Prozent Nächtigungsrückgang im Dezember.

Auch im Wintertourismus werde immer kurzfristiger gebucht. Der Gast würde sich zunehmend im Internet über Wetter und Schneelage informieren, bevor er sich entscheidet. Betriebe wie das Hotel Pacheiner auf der Gerlitze, profitieren mit ihrem Wellnessangebot. Erst vor drei Jahren wurde der Betrieb zu einem modernen Hotel umgebaut, so Franz Pacheiner: „Ich glaube, man muß ein Gesamtpaket bieten, das natürlich Skifahren beinhaltet aber auch Wellness.“

Die Stimmung sei unter den Touristikern derzeit aber gut, so Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismusregion Villach. „Heuer werde sich wegen der späten Osterferien alles auf die Monate Februar und März konzentrieren.“

