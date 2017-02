Mann verwüstete seine eigene Wohnung

Weil seine Freundin ihn verlassen hatte, zerstörte ein 23 Jahre alter Mann in St. Veit an der Glan die Einrichtung in der Wohnung. Er demolierte den Fernseher und warf Kästen um. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen.

Am Donnerstagabend kam es zum Streit zwischen dem 23-Jährigen und seiner 36 Jahre alten Lebensgefährtin. Die Frau beendete die Beziehung und zog mit ihren Kindern vorübergehend zur ihrer Schwester. In Abwesenheit der 36-Jährigen verwüstete der Mann daraufhin die gemeinsame Wohnung. Er warf unter anderem Kästen um, demolierte Küchenkästchen und zerstörte den Fernseher.

Großer Sachschaden entstanden

Der entstandene Sachschaden ist laut Polizei erheblich. Da es sich um eine Mietwohnung handelt, hat auch die Wohnungsvermieterin Nachteile erlitten. Die genaue Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Er wird jetzt angezeigt.