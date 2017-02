Stefanie Sargnagel tritt als Stadtschreiberin an

Kommende Woche wird die Autorin Stefanie Sargnagel ihr Stipendium als Klagenfurter Stadtschreiberin antreten. Sie gewann den Publikumspreis bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur 2016, damit verbunden ist das Stipendium.

In den nächsten Tagen bezieht Sargnagel das Schriftstelleratelier im Klagenfurter Europahaus. Das Stipendium beinhaltet den mit 6.000 Euro dotierten Preis der Landeshauptstadt Klagenfurt bei freiem Aufenthalt im städtischen Atelier. Mit ihrem Text „Penne vom Kika“ und ihrem exzentrischen Auftritt beim letzten Bachmannpreis sorgte die Künstlerin für kontroversielle Diskussionen und mediales Aufsehen - mehr dazu in Jurydiskussion Stefanie Sargnagel (bachmannpreis.ORF.at).

ORF/Johannes Puch

Sechs Monate lang wird die Literatin in Klagenfurt wohnen und arbeiten, wie zuletzt ihre Autorenkollegen Valerie Fritsch, Gertraud Klemm, Nadine Kegele, Cornelia Travnicek, Peter Wawerzinek und Karsten Krampitz.

"...ich such mir einen kärntner unternehmer.."

Ob sich ihr in facebook angekündigter Plan: „ich ziehe nach klagenfurt, suche mir einen feschen, stämmigen kärntner unternehmer aus der tourismusbranche, dann heiraten wir kirchlich, ich arbeite teilzeit in seiner firma bis zum zweiten kind und lasse die ganze verrückte wiener künstlervergangenheit hinter mir als wäre nie etwas passiert“ in dieser Zeit realisieren lässt, wird sich zeigen. Aus ihren Miniaturen mit dem Titel „In der Zukunft sind wir alle tot“ (2016) wird die Klagenfurter Stadtschreiberin am 7. März ab 19.30 Uhr im Musil-Haus lesen.

