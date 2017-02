In Klagenfurt parkt man künftig 30 Minuten gratis

Ab Montag tritt in Klagenfurt eine neue Parkordnung in Kraft. Unter anderem sieht das Konzept 30 Minuten Gratisparken vor. Künftig gilt eine einheitliche Gebührenzone. Eine halbe Stunde Parken kostet 50 Cent.

In der Landeshauptstadt galten bisher unterschiedliche Tarife innerhalb und außerhalb des Ringes. Auch gab es keine durchgehende Parkzone. Seit Jahren wurde daher um eine einheitliche Parkordnung gerungen. Am 6. Februar tritt diese in Kraft und soll eine Vereinfachung und klare Regeln für die Bürger bringen.

Minutengenaue Ankunftszeit hinterlegen

Mit der neuen Parkverordnung können künftig alle Autofahrer auch 30 Minuten lang gratis in der Innenstadt parken, vorausgesetzt, man hinterlegt seine minutengenaue Ankunftszeit im Auto und gibt den Parkplatz nach 30 Minuten wieder frei. Will man länger parken, gilt in der gesamten Zone ein einheitlicher Tarif von 50 Cent für eine halbe Stunde bzw. 1 Euro für eine Stunde.

Preis ist „niedrig und fair“

Für die Bürgermeisterin der Stadt, Maria Luise Mathiaschitz (SPÖ), ist der Parktarif im Vergleich zu andere Städten „niedrig und fair“. „Außerdem haben jetzt die Autofahrer die Gewähr, dass in der ganzen Stadt der gleiche Tarif gilt.“ Die Möglichkeit, ab Montag das Auto 30 Minuten lang gratis in der Innenstadt zu parken, soll vor allem den Geschäften zu Gute kommen, sagt Max Habenicht, Sprecher der Innenstadtleute: „Wir hoffen auf eine Frequenzsteigerung. Aus Erfahrung wissen wir, dass gerade Kleinerledigungen oder auch ein Kaffeehausbesuch in dieser Zeit erledigt werden können.“

Parkkarte für Innenstadtbewohner

Auch das Ein- und Ausladen für die Geschäftsleute werde damit vereinfacht, sagt Stadtparteiobmann Markus Geiger (ÖVP). Die bisherigen 10 Minuten, die gratis waren, hätten nicht ausgereicht - etwa für Kundengespräche, so Geiger. Innenstadtbewohner, die ihren Hauptwohnsitz in Klagenfurt in einer Kurzparkzone haben, können eine Parkkarte für die Dauer von zwei Jahren über die Internetseite der Stadt oder das Bürgerservice beantragen.

FPÖ-Kritik an neuer Parkordnung

FPÖ-Stadtrat Wolfgang Germ kritisierte, dass es durch die neue Regelung zu einem vermehrten Verkehrsaufkommen in der Innenstadt kommen werde, da die Anreize außerhalb der Zone zu parken wegfallen würden. Dadurch werde auch die Umwelt- und Feinstaubbelastung steigen, so Germ.

