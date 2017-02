Eisschnelllauf: „Bauchfleck“ kurz vor dem Ziel

Großes Pech für die niederländische Eisschnellläuferin Elma de Vries am Donnerstag bei der Elf-Städte-Tour am Weißensee: Nach 200 Kilometern führte sie, ein „Bauchfleck“ kurz vor dem Ziel machte den sicheren Sieg zunichte.

Die 33-jährige Eisschnellläuferin und Speedskaterin stürzte bei der Elf-Städte-Tour am Kärntner Weißensee nach 200 Kilometern nur wenige Meter vor dem Ziel, am Bauch rutschte sie noch Richtung Ziel und wurde rund zwei Meter vor der Ziellinie von ihren Konkurenntinnen überholt.

Die Enttäuschung der Eisschnellläuferin war groß, „nach 199,98 Kilometern für den Sieg, unterwegs pinkeln, ein Sprint, und dann... liege ich auf den Händen“ schrieb Vries auf Twitter:

199.98 km rijden voor de winst, onderweg plassen, veer vervangen, ronde alleen vooruit,machtige sprint en dan....lege handen. #vettepech — Elma de Vries (@elmadevries) 1. Februar 2017

5.000 Teilnehmer bei Elf-Städte-Tour

Die Alternative holländische Elf-Städte-Tour findet heuer bereits zum 29. Mal am Weißensee statt. Rund 5.000 Gäste aus den Niederlanden nehmen teil, um den Eisschnelllaufmarathon über 50, 100 und 200 Kilometer zu bewältigen. Da die Kanäle und Seen in den Niederlanden nicht mehr beständig zufrieren, wurde nach einer Alternative der traditionellen Elf-Städte-Tour gesucht und in Kärnten gefunden. Die 200 Kilometer lange Strecke gilt als „Königsdisziplin“ für Eisschnellläufer.

