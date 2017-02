Baufirma baute Millionenpleite

Zwei verbundene Baufirmen mit Sitz in Rangersdorf (Bezirk Spittal) haben am Donnerstag Konkurs angemeldet. Die Überschuldung beträgt 2,4 Mio. Euro. In Schwierigkeiten geriet das Unternehmen durch Mängelprozesse.

Wie der KSV 1870 mitteilte, ist die Bau und Projektmanagement Golger GmbH mit 1,4 Mio. Euro überschuldet, die vom gleichen Geschäftsführer geleitete WG Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH mit knapp einer Million Euro. Die Bau und Projektmanagement hat laut Konkursantrag 4,4 Mio. Euro Passiva angehäuft, die Aktiva werden mit drei Mio. Euro beziffert.

Mängelprozesse nach Großauftrag

Das Unternehmen hatte 2013 einen Großauftrag in Oberösterreich übernommen, Mängelprozesse brachten das Projekt aber in Schwierigkeiten. Dazu kommt die Beteiligung an der ebenfalls insolventen Beteiligungsfirma, die in Form eines Darlehens realisiert worden sein dürfte. Die WG Beteiligungs und Verwaltungs GmbH hatte ein Einkaufszentrum in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana geplant und gebaut, das bis dato nicht verkauft werden konnte. Inwieweit hier wechselseitige Verflechtungen bestehen, war vorerst nicht eruierbar.

