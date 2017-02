Mit einem Grinsen zum „Lehrling des Jahres“

André Pemberger ist Kärntens „Lehrling des Jahres“. Der 19-jährige Elektrobetriebstechniker setzte sich gegen 31 Mitbewerber durch. Sein Erfolgsrezept: „Morgens mit einem Grinsen in die Firma.“

Insgesamt 32 Jugendliche gingen um den Titel ins Rennen und wurden über Monate hinweg in der „Talenteakademie Kärnten“ der Wirtschaftskammer und des WIFI gecoacht. Am Programm standen unter anderem Persönlichkeitstraining sowie Einzel-, Team- und Mentalcoachings.

WK Kärnten

Per Onlinevoting wurden die Top Fünf gewählt, 16.000 Stimmen wurden abgegeben. Eine Jury entschied sich dann für den 19-jährigen André Pemberger aus Hüttenberg, er ist im vierten Lehrjahr als Betriebs- und Anlagentechniker.

Das Erfolgsgeheimnis des Siegers

Sein Erfolgsgeheimnis für den Sieg als „Lehrling des Jahres“ sei einfach, sagt Pemberger: „Ich habe den richtigen Job für mich gefunden und gehe mit einem Grinsen am Morgen in die Firma und am Abend von der Firma nach Hause.“ Er entschied sich für eine Lehre mit Matura, denn ein Studium ist für den ehrgeizigen jungen Mann nicht ausgeschlossen. „Ein Team zu leiten oder eine höhere Position zu besetzen“, das seien seine Ziele.

Mit dem Kärntner Titel will sich Plemberger aber nicht begnügen. Im nächsten Jahr will er an der Europameisterschaft der Lehrlinge teilnehmen, damit könnte er sich für die WorldSkills, die Berufs-Weltmeisterschaften, in Abu Dhabi qualifizieren. Eine Reise nach Abu Dhabi brachte dem 19-Jährigen schon der Kärntner Sieg, er erhielt einen Reisegutschein, den er im Oktober mit seiner Freundin einlösen wird.

Spezialtraining für Wettbewerbe

Platz zwei bis vier gingen an Tischler Dominik Lerchbaumer, Elektrotechniker Thomas Malle, Bürokauffrau Nathalie Spieß und Malerin Michaela Unterweger. Gefördert wird die Kärntner Lehrlingselite von der „Talenteakademie Kärnten“. Sie trainiert die Titelanwärter für Bestleistung bei internationalen Wettbewerben. Derzeit werden über 100 Jugendliche betreut und auf Bewerbe vorbereitet.

WK Kärnten

Mentor des Jahres gekürt

Zum zweiten Mal wurde heuer auch der Mentor des Jahres gekürt. Die Wahl fiel auf Marco Riepl, Ausbilder bei Kostwein. „Hinter jedem erfolgreichen Lehrling steht ein erfolgreicher Betrieb und Ausbildner, die sich mit viel Herzblut und Engagement um die Jugendlichen kümmern", sagt Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl. Riepl habe es geschafft, zwei seiner Lehrlinge für die EuroSkills 2016 und WorldSkills 2017 zu qualifizieren.

WK Kärnten

