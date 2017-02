Geisterfahrerzahl 2016 verdoppelt

363 Mal hat die ORF-Verkehrsredaktion in Österreich vor Geisterfahrern gewarnt. Während österreichweit ein Rückgang verzeichnet wurde, verdoppelten sich in Kärnten die Zahlen auf elf. Am stärksten betroffen war der Wörtherseeabschnitt der A2.

40 Mal unterbrach Radio Kärnten im vergangenen Jahr sein Programm für Geisterfahrermeldungen. Das ist um 20 Prozent öfter als 2015. Platz zwei nimmt der Abschnitt auf der Tauernautobahn zwischen Villach und Spittal mit neun Warnungen ein. Zwischen Klagenfurt Ost und Bad St. Leonhard gab es 2016 sieben Geisterfahrermeldungen.

Österreichweit zwei Tote

Ein Fall sorgte 2016 in Kärnten für besonderes Aufsehen. Am 25. Februar stoppte die Polizei auf der Tauernautobahn bei Spittal einen 65-jährigen Bosnier, der zehn Kilometer auf dem Pannenstreifen als Geisterfahrer unterwegs war. Alle Geisterfahrten in Kärnten endeten 2016 glimpflich. Es kam zu keinem Unfall. Österreichweit starben im vergangenen Jahr zwei Menschen bei Geisterfahrerunfällen.

Geisterfahrten sonntags am häufigsten

Als gefährlichste Tageszeit gilt der späte Abend zwischen 21.00 Uhr und Mitternacht. In diesem Zeitraum wurden die meisten Falschfahrer gezählt, die wenigstenen am Morgen zwischen 6.00 und 9.00 Uhr. Der gefährlichste Tag der Woche ist der Sonntag.