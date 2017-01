Erster HCB-Zivilprozess startet

Am Dienstag startet am Landesgericht Klagenfurt der erste Zivilprozess nach dem HCB-Skandal im Görtschitztal. Zwei Waldbesitzer fordern Schadenersatz, sie sehen ihren Wald durch das Gift geschädigt. Der Streitwert beträgt 2,7 Mio. Euro.

Der Schadenersatz wird von der Republik Österreich, den Wietersdorfer Zementwerken und der Donau Chemie AG gefordert. Der Rechtsanwalt der Kläger schätzt den Schaden auf 40 Millionen Euro. Um die Prozesskosten niedrig zu halten, ist der Streitwert vorerst mit 2,7 Millionen Euro angesetzt.

Hexachlorbenzol ist giftig für Waldpilze und stört die Symbiose zwischen Pilzen und Bäumen, so die Kläger. Das Gegengutachten der Wietersdorfer sagt, dass natürliche Ursachen wie die Trockenheit für geringeres Waldwachstum ausschlaggebend gewesen seien - mehr dazu in Wietersdorfer: Termin für Zivilprozess fix. Beim ersten Zusammentreffen am Zivilgericht wird nun der Prozessfahrplan festgelegt, Sachverständige müssen bestellt werden.

Mit zu geringer Temperatur gebrannt

Im November 2014 wurde die Umweltbelastung durch HCB bekannt. Rasch zog der Skandal größere Kreise, eine Prozessflut war absehbar. Ihren Ausgang nahm die HCB-Belastung durch die Donau Chemie in Brückl. Bis Anfang der 90er-Jahre fiel der mittlerweile verbotene krebserregende Stoff als Nebenprodukt der Chlorherstellung an. Mit HCB belasteter Blaukalk lagerte jahrzehntelang auf der Deponie K20 neben dem Werk in Brückl, dann wurde er im nahen Zementwerk Wietersdorf gebrannt.

Bei 800 bis 1.100 Grad wäre laut Ansicht der Fachleute eine rückstandsfreie Verbrennung möglich gewesen. Verbrannt wurde aber bei niedrigerer Temperatur mit fatalen Folgen: HCB gelangte über die Abluft in die Umwelt, in die Böden, die Pflanzen, über die Futtermittel in die Milch, die Görtschitztaler Bevölkerung hat erhöhte Werte im Blut.

Umstellung der Ernährung

Diese Werte können nur reduziert werden, wenn man seine Ernährung umstellt, also wurde der Bevölkerung nahegelegt, die selbst erzeugten Produkte nicht zu essen. Monatelang musste die in der Region hergestellte Milch entsorgt werden. Die Frage, wer für all das verantwortlich ist, wird die Gerichte noch länger beschäftigen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Wietersdorfer Zementwerke und 13 ihrer Mitarbeiter.

Link: