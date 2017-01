Somalier legte Feuer in Asylheim

In der Nacht auf Dienstag hat ein Asylwerber aus Somalia in seiner Unterkunft in St. Kanzian Feuer gelegt. Ein Iraker warf ein Glas durch das Fenster, um den Raum zu lüften, er verletzte sich an den Scherben. Der alkoholisierte Somalier wurde verhaftet.

Kur vor 2.00 Uhr entzündete der 21 Jahre alte Asylwerber aus Somalia in seiner Asylunterkunft einen Vorhang. Ein 24-jähriger Asylwerber aus dem Irak, der das Feuer bemerkte, warf ein Glas durch die Fensterscheibe um den Raum zu belüften. Dabei verletzte er sich leicht an den Scherben. Das Feuer konnte vom Unterkunftgeber rasch gelöscht werden.

Quartiergeber bedroht

Der 21-jährige Somalier sprach auch mehrere Drohungen gegen die Unterkunftgeber aus. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest, dürfte aber auf Grund des raschen Handelns gering sein. Im Einsatz standen die FF Stein im Jauntal, Rückersdorf und Peratschitzen mit insgesamt 40 Feuerwehrleuten.