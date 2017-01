Klagenfurt: Decke in Volksschule eingestürzt

Im Schloß Harbach im Klagenfurter Stadtteil St. Peter ist am Montagabend eine Decke in einem Klassenraum der dort untergebrachten Montessori-Schule eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Ursache waren morsche Träger in der Decke.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend kurz nach 20.00 Uhr. Die Feuerwehr in Klagenfurt erreichte ein so genannter Meldealarm. Kurz darauf zeigte sich aber, dass der Rauchmelder nicht auf Rauch, sondern auf Staub reagiert hatte. In dem Volksschul-Klassenzimmer im ersten Stock des Schlosses war ein großer Teil der Decke eingebrochen.

ORF

Glücklicherweise niemand verletzt

Verletzt wurde niemand, sagte der Feuerwehreinsatzleiter Robert Ratheiser. Zum Zeitpunkt, als die Decke einstürzte, hielt sich niemand in dem Zimmer auf: „Das war ein großes Glück, wäre das am Vormittag passiert hätte es vermutlich Schwerverletzte gegeben.“

ORF

Drei Träger waren zum Teil stark vermorscht

Drei zum Teil stark vermorschte Träger waren vermutlich die Ursache für den Deckeneinsturz. Zehn Jugendliche der sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft im Stockwerk über den Klassenträumen mussten evakuiert werden. Die Feuerwehr stützte den Klassenraum mit Trägern ab, damit Statiker den Schaden untersuchen und weitere Gefahren abschätzen konnten. Ratheiser: „Die Untersuchungen haben ergeben, dass keine anderen Räume betroffen sind.“

ORF

Die zehn Jugendlichen konnten ihre Zimmer im zweiten Stock noch am Abend wieder beziehen. Für die rund 25 Volksschüler, die vorübergehend ihren Klassenraum verloren haben, gibt es aber nicht schulfrei. Für sie gibt es ein Ersatzquartier am Areal des Klosters Harbach.