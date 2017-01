Kohlenmonoxidvergiftung: Mann in Lebensgefahr

Einen dramatischen Einsatz hat es am Montag bei der Aichinger-Hütte auf dem Dobratsch gegeben. Ein Mann wurde bewusstlos auf dem Boden gefunden. Ein Sanitäter stellte fest, dass in der Hütte Kohlenmonoxid ausgetreten sein muss. Der Mann ist in Lebensgefahr.

Schon am Vormittag hatten sich ein Mann und eine Frau selbstständig in das Landeskrankenhaus Villach begeben, nachdem sie zuvor die Hütte besucht hatten. Gegen 14.00 Uhr ging dann ein Notruf bei der Polizei ein, dass eine Person verletzt in der bewirtschafteten Hütte am Boden liege. Zunächst hatte es geheißen, es handle sich um die Folge eines Sturzes. Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Villach gebracht werden. Laut Stephan Brozek von der Polizei Villach schwebt er in akuter Lebensgefahr.

Unklar woher Gas kommt

Bei dem Einsatz in der Hütte zeigte schließlich das Messgerät eines Sanitäters die hohe Kohlenmonoxid-Konzentration an. Ein Polizist erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Woher das Gas kommt, war zunächst unklar. Einen Brand habe es nicht gegeben, sagte Brozek. Ein defektes Gerät komme als Urheber der Konzentration infrage. Am Dienstag werde sich ein Sachverständiger die Hütte anschauen.