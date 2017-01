SPÖ Kärnten trägt „Koalitionspapier neu“ mit

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am Montag gesagt, dass das neue Koalitionspapier auf Bundesebene von Kärnten mitgetragen werde. Er hob vor allem den geplanten Generalkollektivvertrag hervor.

Das neue Arbeitsprogramm, das sich SPÖ und ÖVP auf Bundesebene für die Zeit bis zu den Nationalratswahlen verordnetem, war am Montagvormittag auch Thema in der Sitzung des Parteivorstandes der Kärntner SPÖ. Kaiser ist einer der Stellvertreter von Bundesparteichef und Bundeskanzler Christian Kern. Aus Sicht der Kärntner SPÖ, werde das Koalitionspapier neu mitgetragen.

Klubobmann bei Verhandlungen dabei

Die SPÖ Kärnten war bei den Verhandlungen durch Klubobmann Herwig Seiser vertreten, deshalb sei er auch informiert über die Inhalte, so Kaiser. Leitfaden für das jetzige Papier, das noch 18 Monate gelten solle, sei „Plan A“ von Bundeskanzler Kern gewesen, ergänzt durch ÖVP-Ideen. Kaiser strich den geplanten Generalkollektivvertrag hervor. Damit soll künftig ein Mindestlohn für alle in der Höhe von 1.500 Euro sichergestellt sein.

Härtere Kontrollen für IS-Verdächtige

Kaiser begrüßte auch die Erhöhung der Förderung in der Forschung und Entwicklung, ebenso wie die Anreize für Langzeitarbeitslose. Zum Thema härtere Kontrollmaßnahmen bei jenen Personen bei denen ein Anfangsverdacht zum Islamismus bestehe, sagte Kaiser lieber wäre ihm, man bräuchte keines dieser Mittel. Aber Österreich sei keine Insel der Seligen, daher seine manche härtere Kontrollmaßnahmen unabdingbar. Mit dem verpflichtenden Integrationsjahr werde eine von ihm schon vor eineinhalb Jahren erhobene Forderung von der Bundesregierung aufgenommen.

Heizkostenzuschuss erhöhen

Für Kaiser ist aber nach den schwierigen Verhandlungen auf Bundesebene klar, dass dies eine Nagelprobe sei. Die Frage sei, ob alle Mitglieder sich hinter das Programm stellen werden. Dann sehen die Menschen, ob das, was man sage, auch das sei, was man tue. Kaiser sagte, man wolle auch auf Landesebene etwas für die armen Menschen in Kärnten tun. Der Heizkostenzuschuss, sowohl der kleine als auch der große soll um 50 Euro erhöht werden. Damit könne man die größte Not etwas lindern, so Kaiser. Dies werde nun mit der Koalition besprochen.

Für die ÖVP sagte Landesrat Christian Benger in einer Aussendung, er wünsche sich, dass das vorliegende Regierungsprogramm umgesetzt werde und der Bundeskanzler vom Droh-Modus zum Umsetzungs-Modus wechsle. Es berücksichtige Punkte, die eine Standortentwicklung Österreichs möglich mache wie Impulse für die Wirtschaft und und Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung.

