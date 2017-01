Lkw-Lenker schlug Kollegen mit Eisenstab

In Glanegg hat am Wochenende ein Mann seinen Zechkumpanen krankenhausreif geschlagen. Auf dem Lkw-Parkplatz der Karawankenautobahn (A11) eskalierte ein Streit zwischen zwei Lkw-Fahrern aus Slowenien. Einer der Männer ging mit einem Eisenstab auf seinen Konrahenten los.

Zu dem Vorfall kam es bereits am Samstag gegen 6.00 Uhr. Ein 44 Jahre alter Slowene hatte laut Polizei offenbar mit seinem Lkw den vom Tatverdächtigen gelenkten Lkw nicht vorbeigelassen und seine Geschwindigkeit nicht verringert. Das ließ der 34 Jahre alte Kraftfahrer nicht auf sich sitzen. Er stellte seinen Berufskollegen auf dem Lkw-Parkplatz in Rosenbach zur Rede und attackierte ihn daraufhin mit dem Eisenstab. Der 44 Jahre alte Mann wurde verletzt, sein Lkw wurde bei der Attacke beschädigt. Der 34-Jahre alte Kraftfahrer wird angezeigt.

Betrunkener ließ nicht von Zechkumpanen ab

Auch in Glanegg im Bezirk Feldkirchen uferte ein Streit zwischen einem 24 und einem 35 Jahre alten Mann in eine Schlägerei aus. Die beiden hatten in einer Wohnung gemeinsam Alkohol konsumiert. Irgendwann begann einer der Männer, seinen Zechkumpanen mit Faustschlägen zu attackieren. Er schlug dann mit einer halbvollen Flasche auf den Kopf des 35 Jahre alten Mannes ein. Dieser flüchtete in den Vorraum und stürzte dabei zu Boden.

Der 24-Jährige verpasste ihm weitere Fußtritte und Faustschläge, drängte den Mann in das WC und schlug ihm weiter mit der Flasche auf den Kopf, bis diese zerbrach. Dann ließ der Mann den Schwerverletzten alleine in der Wohnung zurück. Dem 35-Jährigen gelang es selbst die Rettung zu rufen, die ihn ins Klinikum Klagenfurt brachte. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden - er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen.