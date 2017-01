Immer mehr Leichtsinnige auf dünnem Eis

Trotz Tauwetter und teils nicht freigegebener Seen wagen sich derzeit in Kärnten immer wieder Leichtsinnige auf das Eis. Am Faaker See fand am Sonntag eine Suchaktion statt, eine Einbruchsstelle wurde aber nicht gefunden.

Spaziergänger hatten am Sonntag die Rettungskräfte alarmiert. Obwohl es am Faaker See bereits große Wasserflächen zwischen den Eisschollen gibt, sahen die Augenzeugen einen Eisläufer. Mit dem Hubschrauber wurde in der Folge der Faaker See abgesucht, eine Einbruchsstelle fanden die Rettungskräfte aber nicht. Stattdessen wurden Fußspuren gefunden, die wieder zum Ufer führten, die Suche wurde daraufhin abgebrochen.

Warnungen werden ignoriert

Der Vorfall am Sonntag ist derzeit kein Einzelfall. Seit Jahren gab es nicht mehr so viele zugefrorene Seen, tausende Eisläufer sind auf den Seen unterwegs. Die Sicherheit der Eisläufer ist dennoch nicht überall gegeben. Trotz permanenter Warnungen finden sich immer wieder Wintersportler auf nicht freigegebenen oder unsicheren Eisflächen. Auch am nicht freigegebenen Wörthersee wurden am Sonntag Eisläufer gesehen.

Erst vor einem Monat war am Pressegger See ein 50-jähriger Mann durch das Eis eingebrochen. Er war trotz Verbotstafeln mit einem Kufen-Scooter auf dem Eis unterwegs - mehr dazu in Eisläufer in Pressegger See eingebrochen. Erst diese Woche wurde der Ossiacher See von den Behörden gesperrt, nachdem sich immer wieder Unbelehrbare auf das zu dünne Eis wagten - mehr dazu in Behörden reicht es: Ossiacher See gesperrt.

Wo man sicher Eislaufen kann

Optimale Bedingungen gibt es derzeit hingegen am Kärntner Weißensee. Am Samstagnachmittag wurde der gesamte See freigegeben, vom West- bis zum Ostufer kann man seit Samstag auf einer Länge von zwölf Kilometern eislaufen - mehr dazu in Gesamter Weißensee ist zugefroren. Vom Eislaufverein Wörthersee freigegeben sind derzeit Aichwaldsee, Hörzendorfersee, Längsee, der Klagenfurter Lendkanal, der Rauschelesee und der Silbersee.

