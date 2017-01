Nachhilfekurs für Führerschein-Prüfung

Ein Nachhilfeinstitut bietet seit kurzem Nachhilfe für die theoretische Führerscheinprüfung an, die Kurse werden nur in Kärnten angeboten. Die Nachfrage steigt, der Multiple-Choice-Test macht vielen Prüflingen zu schaffen.

Die Prüfungsfragen und der Modus für die theoretische Führerscheinprüfung werden vom Verkehrsministerium genau vorgegeben, der Ablauf ist in ganz Österreich gleich. Die Prüfung erfolgt am Computer der Fahrschule und wird automatisch ausgewertet. Immer mehr Prüflinge haben mit diesem Test Schwierigkeiten. Seit Herbst werden deswegen Nachhilfekurse im Nachhilfeinstitut Lernquadrat angeboten. Das Institut betreibt österreichweit 80 Standorte. Kärnten ist das einzige Bundesland, in dem die Nachhilfekurse angeboten werden.

Oft entscheidet nur ein Wort

Der Multiple-Choice Test mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten mache so manchem Prüfling Probleme, sagt Regionalmanagerin Rotraud Jungbauer. Denn die vorgegebenen Antworten würden sich oft nur durch ein einziges Wort unterscheiden, da falle die Auswahl schwer.

Es sind aber nicht nur Verständnisfragen der Grund, warum sich junge Menschen in den Kurs einschreiben, sagt Jungbauer. Viele würden auch nach der richtigen Lerntechnik suchen: „Für die Prüflinge ist es oft die erste Prüfung außerhalb der Schule, die Prüfungssituation ist eine ganz andere.“ Wie lange ein Kurs dauert, hängt von den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer ab. Wie viel die Einheiten kosten, will Jungbauer nicht verraten. Es sei jedenfalls nicht mehr, als im Durchschnitt für Nachhilfestunden ausgegeben werde.

Auch die Autofahrerclubs bieten Hilfe bei der theoretischen Prüfung an, online kann man sich auf die theoretische Prüfung üben und vorbereiten.

