Sechsjähriger nach Skiunfall bewusstlos

Ein sechsjähriger Bub ist am Samstag bei einem Skiunfall auf der Hochrindl schwer verletzt worden. Der Bub zog sich bei einem Sturz eine Gehirnerschütterung zu und war kurzzeitig bewusstlos.

Wie die Polizei am Samstagabend bekannt gab, war der Bub am Freitag mit seiner Kindergartengruppe auf der Hochrindl (Gemeinde Albeck). Bei der Zirbenlift-Abfahrt stürzte der Sechsjährige auf einer welligen Piste. Er erlitt eine Gehirnerschütterung und war kurz bewusstlos. Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Skifahrer stürzte 25 Meter ab

Schwer verletzt wurde am Samstag ein 52-jähriger Schifahrer aus Slowenien. Bei der Familienabfahrt der Petzen stürzte der Mann und fiel in der Folge 25 Meter über einen steilen Abhang eine Böschung hinab. Ein zufällig vorbeikommender Skitourengeher bemerkte den Unfall und verständigte die Einsatzkräfte. Der Verletzte wurde von der Bergwacht Petzen aus dem steilen Gelände geborgen, anschließend wurde er vom Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Vier Verletzte gab es am Samstag auch bei einem Skirennen auf dem Nassfeld. Verletzt wurde dabei auch der ehemalige Kärntner Radrennprofi Paco Wrolich – mehr dazu in Ex-Radprofi bei Skirennen schwer verletzt.