Gesamter Weißensee ist zugefroren

Erstmals seit zwei Jahren ist der gesamte Weißensee für Eisläufer befahrbar. Vom West- bis zum Ostufer kann man seit Samstag auf einer Länge von zwölf Kilometern eislaufen, die Bahn ist bereits präpariert.

Am Samstagnachmittag erteilte Eismeister Norbert Jank nach einer neuerlichen Überprüfung die Freigabe für den gesamten See. Von Stockenboi bis Praditz kann der See damit von den Eisläufern befahren werden, die Bahn ist für die Eisläufer bereits präpariert.

Andreas Holzfeind

Derzeit findet am Weißensee auch die Elf-Städte-Tour statt, seit 29 Jahren reisen dazu jährlich rund 6.000 Niederländer an. Bei minus 16 Grad nahmen am Dienstag hunderte Eisschnellläufer die ersten Volksläufe am Weissensee in Angriff. Die Voraussetzungen sind ideal, mit Eisstärken von bis zu 50 Zentimeter gibt es heuer einen neuen Rekord - mehr dazu in Eisrekord bei Elf-Städte-Tour.

Ossiacher See bleibt gesperrt

Der Ossiacher See ist hingegen seit Freitag für Eisläufer gesperrt. Nachdem sich immer wieder Unbelehrbare auf der zu dünnen Eisfläche des Ossiacher Sees in Lebensgefahr gebracht haben, ist von den zuständigen Bezirkshauptmannschaften nun das Betreten per Verordnung verboten worden - mehr dazu in Behörden reicht es: Ossiacher See gesperrt.

Frei gegeben sind vom Eislaufverein Wörthersee auch der Aichwaldsee, Hörzendorfersee, Längsee (hier gibt es Abendeislauf), Längsee, Rauschelesee, Silbersee und der Lendkanal in Klagenfurt. Die Stadt Villach gab auch den Vassacher See frei.

