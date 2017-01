Ex-Radprofi bei Skirennen schwer verletzt

Beim längsten Skirennen der Welt, dem Bewerb „Schlag das Ass" auf dem Kärntner Nassfeld, sind am Samstag vier Teilnehmer teils schwer verletzt worden, darunter auch der frühere Radrennprofi Paco Wrolich. Insgesamt waren 600 Skifahrer am Start.

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl gilt die Nassfeld-Trophy als das „längste Skirennen der Welt“, die auch einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde brachte. 600 Hobbyathleten und zahlreiche Promis waren am Samstag unter dem Motto „Schlag das Ass“, benannt nach dem Erfinder Armin Assinger, am Start.

Bei der achten Auflage des Rennens kam es am Samstag zu mehreren teils schweren Unfällen. Verletzt wurde auch der frühere Kärntner Radrennfahrer Paco Wrolich. Bei einem Sturz brach sich der 42-Jährige drei Rippen. „Ein selbst verschuldeter Sturz, ich bin in einer Steilpassage ausgerutscht“, sagte Wrolich am Samstagabend zum ORF. „Es hätte schlimmer kommen können, die Rettungskette hat sehr gut funktioniert.“ Wrolich rechnet damit, dass er das Krankenhaus nächste Woche wieder verlassen kann.

nassfeld.at

Auch Skilehrer verletzt

Bei selbst verschuldeten Stürzen wurden am Samstag auch ein 18-jähriger Skilehrer aus Großbritannien verletzt. Im Zuge der Veranstaltung kam es bei einem Überholmanöver auch zu einer Kollision zwischen einem 24-jährigen Skifahrer aus Niederösterreich und einem 46-jährigen Villacher. Beide Männer stürzten und erlitten Prellungen.

Durnik und Baurecht gewinnen Nassfeld-Trophy

Mit einer Bestzeit von 0:52:14 konnte erneut der Kärntner Josef Durnik die mittlerweile achte Auflage des Rennens für sich entscheiden. Mit einem Rückstand von sieben Sekunden erreichte Bernd Himmelbauer den zweiten Platz, Bronze holte sich Rudi Jank jun. mit einer Zeit von 0:52:22. Die Damenwertung konnte Hannah Baurecht mit 0:53:30 für sich entscheiden, auf Rang zwei und drei folgten Alexandra Grabner in 0:53:32 und Alina Grischnig mit 0:53:52.

nassfeld.at

Schnellster Promi nach Armin Assinger, der mit 0:52:50 den fünften Platz in der Männer-Wertung erreichte, war der erfolgreichste Skifahrer Sloweniens Bojan Križaj, der mit 0:54:27 durchs Ziel fuhr.

