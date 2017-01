Eingesperrt: Parkplatz-Absperrungen demoliert

Eine 53-jährige Autofahrerin aus Spittal ist Freitagabend auf einem abgesperrten Kaufhaus-Parkplatz eingesperrt gewesen. Mit ihrem Auto demolierte die stark betrunkene Frau sämtliche Absperrungen, dann beging sie Fahrerflucht.

Die Frau hatte ihr Auto auf dem Kaufhaus-Parkplatz geparkt, gegen 21.30 Uhr wollte sie diesen verlassen. Was die Frau nicht bedacht hatte: Der Parkplatz wird nach Geschäftsschluss mit einer Schranke und einer Absperrkette versperrt. Zunächst versuchte die Frau den Parkplatz über die Ostseite zu verlassen, diese ist mit einem Schranken versperrt. Laut Polizei dürfte die Frau den herabgelassenen Schranken übersehen haben und prallte mit ihrem Auto frontal dagegen.

Zweite Absperrung niedergefahren

Danach wendete die Frau das Auto und wollte auf der anderen Seite vom Parkplatz fahren. Dieser Bereich war mit einer Metallkette abgesperrt. Diesmal versuchte die 53-Jährige mit Gewalt, den Parkplatz zu verlassen. Sie fuhr mit voller Wucht einen Steher der Metallkette nieder, der dabei aus der Verankerung riss.

Mit Autowrack geflüchtet

Mit ihrem mittlerweile schwer beschädigten Auto legte die Autofahrerin noch einige hundert Meter zurück und stellte das Auto dann auf einem Parkplatz ab. Eine Passantin, die den Zwischenfall beobachtet hatte, alarmierte die Polizei. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkotest ergab laut Polizei eine starke Alkoholisierung. Sie wird bei der Bezirkshauptmannschaft wegen Sachbeschädigung, Alkohol am Steuer und Fahrerflucht angezeigt.

Erst am Donnerstag sorgte eine Autofahrerin in Kärnten für Aufsehen: Weil ihr ein Pkw-Lenker den Parkplatz angeblich weggenommen hatte, flippte die 39-Jährige aus. Sie trat gegen den anderen Wagen und raste davon, wobei der Lenker des anderen Pkws leicht verletzt wurde - mehr dazu in Frau rastete wegen Parkplatz aus.