Behörden reicht es: Ossiacher See gesperrt

Nachdem sich immer wieder Unbelehrbare auf der zu dünnen Eisfläche des Ossiacher Sees in Lebensgefahr gebracht haben, ist von den zuständigen Bezirkshauptmannschaften nun das Betreten per Verordnung verboten worden.

Wie die „Kleine Zeitung“ (Online-Ausgabe) am Freitag meldete, erließen die BH Feldkirchen, die BH Villach-Land und der Magistrat Villach als zuständige Behörden nun gemeinsam für die Teile des Sees im jeweiligen politischen Bezirk ein Verbot, die Eisfläche des Ossiacher Sees zu betreten. Schon letztes Wochenende zeigte sich die Österreichische Wasserrettung besorgt über den Leichtsinn mancher Menschen, die unweit von Wasserflächen auf dem zu dünnen Eis Schlittschuh liefen - mehr dazu in Leichtsinnige Eisläufer auf Ossiacher See (kaernten.ORF.at; 21.1.2017).

Bis zu 15.000 Euro Strafe

Mit der Verordnung nach dem Wasserrechtsgesetz schiebt die Behörde jetzt aber jeglichem Betreten der Eisfläche einen Riegel vor. Denn am ganzen See sind Wasserflächen offen, oft nicht deutlich sichtbar. Die Strafen seien laut „Kleiner Zeitung“ hoch, das gehe im Extremfall bis rund 15.000 Euro. Damit ist der Ossiacher See das zweite Gewässer, bei dem das Betreten per Verordnung verboten wurde. Das bisher einzige Verbot betraf mehrere Stauseen entlang der Drau.

Am Ossiacher See gibt es keinen Eismeister oder Verein, der sich um die Eispflege, Freigabe oder Haftung kümmert. Daher würde er auch dann nicht offiziell frei gegeben, wenn das Eis dick genug wäre. Es gibt aber genügend andere Möglichkeiten, in Kärnten Eis zu laufen: Frei gegeben sind vom Eislaufverein Wörthersee der Aichwaldsee, Hörzendorfersee, Längsee (hier gibt es Abendeislauf), Längsee, Rauschelesee, Silbersee und Lendkanal in Klagenfurt. Die Stadt Villach gab auch den Vassacher See frei.

