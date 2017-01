Einbrecher-Bande auch in Kärnten aktiv

Die Polizei konnte in der Steiermark jetzt fünf Verdächtige ausforschen, die Drogen an- und verkauft haben sollen. Außerdem sollen sie für mehrere Einbruchsdiebstähle, unter anderem auch in Kärnten, verantwortlich sein.

Die fünf Männer werden verdächtigt, Suchtgift im Straßenverkaufswert von 140.000 Euro verkauft und bei Einbrüchen einen Schaden von 30.000 Euro verursacht zu haben.

Die Männer sind zwischen 18 und 28 Jahre alt und kommen aus der Steiermark. In Kärnten brachten die Fünf auch in zwei Vereinsheime im Raum Krumpendorf ein. Einer der Männer gestand bei der Vernehmung durch die Polizei, er habe auf einem Autobahnparkplatz auf der Südautobahn (A2) bei Krumpendorf von einem LkwW Diesel abgezapft und gestohlen. Die fünf Männer sitzen in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Haft - mehr dazu in Suchtgiftbande ausgeforscht.