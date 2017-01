Frau rastete wegen Parkplatz aus

Weil ihr ein Pkw-Lenker den Parkplatz angeblich weggenommen hat, ist eine 39-jährige Villacherin am Donnerstag ausgeflippt. Sie trat gegen den anderen Wagen und raste davon, wobei der Lenker des anderen Pkws leicht verletzt wurde.

Ein 52-jähriger Villacher soll vor der Frau in die Parklücke gefahren sein. Die 39-Jährige fühlte sich offenbar davon so provoziert, dass sie dem Mann den Mittelfinger zeigte, ihn beschimpfte und gegen seinen Wagen trat. Dieser wurde leicht beschädigt.

Dann schlug sie dem anderen Lenker mit der Faust gegen die Brust, stieg in ihr Auto und raste davon. Dabei verletzte sie den 52-Jährigen an der Hand, denn dieser hatte sich am Wagen der Frau abgestützt, um nicht auszurutschen. Die Villacherin wird angezeigt.