Super G: Wieder Gold für Salcher

Bei der Alpinen Para-Weltmeisterschaft der Behinderten in Tarvis in Italien hat der Kärntner Markus Salcher am Donnerstag seine zweite Goldmedaille geholt. Nach Abfahrtsgold holte sich der 26-jährige Klagenfurter auch den WM-Titel im Super G.

Der Sieg fiel am Donnerstag allerdings wesentlich knapper aus als am Vortag beim Abfahrtslauf. Salcher siegte 21 Hunderstel vor dem Franzosen Arthur Bauchet und dem Niederländer Jeffrey Stuut, der wie bereits am Mittwoch, die Bronzemedaille holt. Der beiden weiteren Kärntner am Start Nico Pajantschitsch und Thomas Grochar belegten die Plätze 11 und 16.

Fans unterstützten Salcher

Wie schon am Mittwoch wurde der Klagenfurter von einer Fandelegation aus Tröpolach unterstützt. Der 26 jährige fährt für den orstansässigen Skiclub. Insgesamt holte der Kärntner damit bereits sein viertes WM-Gold bei vier Weltmeisterschaftsteilnahmen - mehr dazu in Gold für Markus Salcher in Tarvis.

Bei den Skiweltmeisterschaften der Behindertensportler in Tarvis kämpfen insgesamt 140 Sportler aus 30 Nationen um Medaillen.