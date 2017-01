Wetter sorgt für erhöhte Feinstaubwerte

Die Feinstaubwerte sind auch in Kärnten derzeit erhöht. In Klagenfurt lag der Durchschnitt am Dienstag bei 84 und im Lavanttal bei 79 Mikrogramm. Der empfohlene Richtwert liegt bei 50 Mikrogramm. Grund seien Wetterlage und Luftmassen aus Osteuropa.

Schuld an den erhöhten Werten seien eine niedere und großflächige Inversionswetterlage in Verbindung mit einer straffen Höhenströmung aus dem osteuropäischen Raum, so Holub. „Damit werden feinstaubbelastete Luftmassen aus dem osteuropäischen Raum nach Österreich transportiert, die sich mit der lokal vorhandenen Belastung überlagern.“

Wenig Änderung in kommenden Tagen

Die Feinstaubwerte steigen daher gegenwärtig in ganz Österreich. Auch an den Kärntner Feinstaub-Messstellen messe man momentan Überschreitungen, so der Umweltreferent: „Am Dienstag lag der höchste Tagesmittelwert in Klagenfurt bei 84 Mikrogramm und im Lavanttal bei 79 Mikrogramm je Kubikmeter Luft. Der empfohlene Richtwert liegt grundsätzlich bei 50 Mikrogramm", so Holub.

Auf Grund der aktuellen Wetterlage sei auch in den nächsten Tagen mit keiner wesentlichen Änderung der Feinstaubsituation zu rechnen. Holub appellierte daher für einen sorgsamen Umgang mit „Feinstaubtreibern“ wie dem Auto oder Zweitheizungen.

