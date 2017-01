X-Games: Anna Gasser kämpft um Gold

Die Kärntner Snowboarderin Anna Gasser ist Österreichs einzige Teilnehmerin an den X-Games in Aspen. Die 25-Jährige Kärntnerin gilt im Slopestyle als amtierende Vizeweltmeisterin zum engen Favoritenkreis.

In der Disziplin Big Air dominierte die Millstätterin bislang mit drei Siegen und einem zweiten Platz die Saison, der Bewerb findet am Freitag um 4.00 MEZ statt. In Kreischberg in der Steiermark feierte die 25-Jährige kürzlich ihren bereits vierten Weltcup-Sieg der Saison - mehr dazu in Siege für Gasser und Salcher. Im Slopestye (Samstag, 21.15 Uhr MEZ) gehört die Weltcup-Führende zum engsten Favoritenkreis. Gassers erklärtes Ziel ist deswegen ihre erste X-Games-Medaille.

APA/ERWIN SCHERIAU

Harte Konkurrenz aus Amerika

Bei ihren bisherigen beiden Teilnahmen schauten für Gasser die Plätze fünf (2014) und acht (2015) heraus. Olympiasiegerin und Topfavoritin Jamie Anderson, die zuletzt im Slopestyle-Weltcup-Bewerb in Laax gegenüber Gasser das Nachsehen hatte, darf dagegen bereits zehn X-Games-Medaillen ihr Eigen nennen. Heuer will die 26-jährige US-Amerikanerin ihren fünften Slopestyle-Triumph in Colorado feiern.

APA/ERWIN SCHERIAU

Bei den Männern dreht sich alles um die Rückkehr von X-Games-Rekordsieger Shaun White, der sich im Hinblick auf Olympia 2018 in Südkorea ganz auf die Halfpipe konzentrieren will.

