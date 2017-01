ÖVP-Stadtrat Otto Umlauft tritt zurück

Der Klagenfurter ÖVP-Stadtrat Otto Umlauft hat am Mittwoch überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Es sei sehr schwierig, in Klagenfurt Sachpolitik zu betreiben, gab er als Grund an. Er sei enttäuscht vom gegenseitigen Misstrauen.

Als er im April 2015 das Amt übernommen habe, habe er Aktenordner mit Gutachten und Plänen übernommen, sagte Umlauft am Mittwoch zum ORF. Nichts davon sei zuvor verwirklicht worden und er habe sich vorgenommen, dies alles umzusetzen. „Ich bin aber immer in den politischen Ränkespielen hängen geblieben.“ Die Politik und Demokratie funktionieren nicht so einfach wie das Führen einer Firma, offenbar sei jeder nicht damit einverstanden, dass jemand etwas vorantreibe.

ORF

K&Ö nur „letzter Tropfen“

Mit der sich schon lange hinziehenden Ansiedlung der Firma Kastner und Öhler (K&Ö) habe das nichts zu tun. Das sei vielleicht nur noch ein weiterer Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, so Umlauft. Die Diskussion über K&Ö habe ihn aber zusätzlich motiviert, den Rücktritt bekannt zu geben. Vorgehabt habe er es aber schon seit rund zwei Wochen.

„Muss ich mir nicht antun“

Er habe auch ein gewisses Misstrauen in der ÖVP und im Klub gegen seine Person gesehen. Er sei enttäuscht, dass alles so schwierig und von gegenseitigem Misstrauen getragen werde. Das mache Entscheidungen enorm belastend. „Das muss ich mir nicht antun.“ Er werde sich völlig aus der Politik zurückziehen. „Ich bin angetreten, weil ich dachte, ich kann etwas ändern. Ich bin frohen Mutes in das Abenteuer gegangen, aber in der Politik ist schon sehr im Vordergrund, wer welchen Posten hat und wer was über wen sagt und wer mit wem arbeitet.“

Rathauspolitik bedauert Umlaufts Rücktritt

Alle Rathausparteien bedauerten am Mittwoch Umlaufts Rücktritt. ÖVP-Stadtparteiobmann Markus Geiger sagte in einer Reaktion, Umlauft habe ihm seine Entscheidung überraschend mitgeteilt. Er bedanke sich für die gemeinsamen Erfolge bei der letzten Gemeinderatswahl. Er habe viel Energie aufgewendet, um Klagenfurt wieder nach vorne zu bringen, so Geiger.

FPÖ-Vizebürgermeister Christian Scheider bedauerte in einer Aussendung ebenfalls den Rücktritt Umlaufts. Es habe aufgrund der Referate oft eine enge Zusammenarbeit gegeben, die von einem sachlichen Stil geprägt war, so Scheider. Die genaueren Hintergründe werden wohl noch zu Tage treten. Auffallend sei, dass in der Sache Kastner und Öhler immer mehr Kritik aus eigenen ÖVP-Kreisen laut geworden sei.

Auch die Grünen bedauern Umlaufts Ausscheiden aus der Stadtpolitik. Er habe eine erfrischende, unkonventionelle Art gehabt und ein sachpolitisches Verständnis, meinte Stadtrat Frank Frey.

Erstaunen äußert Frey bezüglich der von Umlauft geäußerten Gründe. „Dass das Thema „Kastner & Öhler den letzten Ausschlag für diesen Schritt gegeben hat, überrascht uns, da auch nach unserem Wissensstand das Unternehmen zwar in Klagenfurt herzlich willkommen ist, aber der Standort Waagplatz schon allein aus verkehrstechnischen Gründen aus dem Spiel ist“, so Frey, „jetzt darf nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden. Sowohl die überraschenden Vorwürfe, die gegen Otto Umlauft erhoben wurden als auch die Vorwürfe, die er erhebt, gehören gründlich geklärt.“ Bedauern äußert Frey auch dafür, dass Umlauft offenbar auch in der eigenen Partei nicht ausreichend Rückhalt gefunden hatte.

„Sobald Umlaufts NachfolgerIn feststeht, erwarten wir aufgrund der neuen personellen Zusammensetzung so rasch wie möglich Gespräche, wie es mit der Koalition in Klagenfurt weitergeht,“ plädiert auch Clubobmann Thomas Winter-Holzinger für Aufklärung, „der politische Stil, für den wir stehen, erlaubt es nicht, in alte Muster von Klientelpolitik zurückzufallen.“

Klaus-Jürgen Jandl (Neues Klagenfurt - Liste Jandl) bedauerte in einer Aussendung Umlaufts Rücktritt. Er habe ihn als „einzigen integrativen“ Teil der Koalition erlebt, der immer bemüht gewesen sei, auch die kleine Opposition informiert zu halten und die Anträge und Meinungen zu akzeptieren bzw. zu übernehmen.