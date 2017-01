Fit auf der Piste mit 86

Sie ist wohl Kärntens älteste Skifahrerin: Die Weißbriacherin Blandine Ronacher feiert heuer im Sommer ihren 87. Geburtstag. Ihre ersten Schwünge zog sie bereits im Jahr 1940, noch heute ist sie regelmäßig auf den Pisten unterwegs.

Dort, wo die Kärntner Skistars Werner und Max Franz lernten, ihre ersten Schwünge auf Skiern zu machen, ist eine andere Skifahrerin schon viel länger unterwegs: Blandine Ronacher, Jahrgang 1930. Erste Skierfahrungen sammelte die Gitschtalerin mit zehn Jahren. Damals waren die Pisten noch nicht präpariert und die Ausrüstung „einfach, aber ausreichend“, meint sie: „Schwere Stürze gehörten dazu“, sagte Ronacher. Aber das konnte sie schon damals nicht vom Skifahren abhalten. bremsen.

Skifahren trotz hohen Alters Redakteur Peter Matha war mit Blandine Ronacher auf der Piste unterwegs.

Furchtlose Schwünge im Schnee

Einen Skilehrer hatte Ronacher nicht. Aber sie ging immer mit den Buben aus dem Ort Skifahren. Wahrscheinlich lernte sie so, jeden Hang auf zwei Brettern zu bezwingen, ohne Angst zu haben. Diesen Mut bewahrte sie sich bis heute: „Wenn ich Angst hätte, dürfte ich eh nicht mehr Skifahren gehen.“

ORF/Peter Mat'ha

ORF Kärnten-Reporter Peter Matha war mit der Weißbriacherin auf der Skipiste unterwegs und zeigte sich beeindruckt von der Fitness der 86-Jährigen. „Manchmal musste ich mich ganz schön bemühen, um mithalten zu können. Das Alter merkt man ihr kaum an.“

Ihre Familie habe keine besondere Freude, dass sie noch immer auf der Piste unterwegs sei, meint die rüstige Rentnerin: „Sie wollen nicht mehr, dass ich fahre. Aber ich frage sie ja nicht. Wo käme man denn da hin? Wenn ich Bewegung brauche, dann brauche ich Bewegung. Ich kann ja nicht immer nur drinnen sitzen."

ORF/Peter Mat'ha

Im ganzen Skigebiet bekannt

Früher war Ronacher oft gemeinsam mit ihrem Mann Langlaufen und Skifahren, auch in den großen Skigebieten Österreichs. Seit seinem Tod fährt sie nicht mehr so viel. Auch Saisonkarte kaufe sie keine mehr, aber eine Zwei-Stunden-Karte fährt sie mit viel Schwung aus. Im Weißbriacher Skigebiet kennt man Blandine Ronacher gut: „Die Freude ist jedes Mal groß, wenn sie mich wieder auf der Piste sehen.“

Den besten Schnee gibt es für Frühaufsteher

Beim Skifahren ist Blandine Ronacher eine Genießerin und Frühaufsteherin. Sie ist immer eine der Ersten auf der Skipiste, "da ist der Schnee noch richtig gut. Im Laufe des Tages wird er ja regelrecht zusammengeschoben.“

ORF/Peter Mat'ha

So lange es geht, will Ronacher dem Wintersport treu bleiben, „egal was die Leute sagen“: „Es wäre doch schade aufzuhören, wenn es noch so gut geht.“