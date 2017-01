Nackt bei minus 13 Grad mit Rad unterwegs

Bei minus 13 Grad ist ein betrunkener Mann in der Nacht auf Dienstag nackt mit einem Rad durch Villach gefahren. In einer Tiefgarage löste er dann Feueralarm aus und flüchtete ohne Fahrrad weiter. Er wurde verhaftet und angezeigt.

Skurriler Einsatz in der Nacht auf Dienstag für Feuerwehr und Polizei in Villach. Denn ein nackter Radfahrer hielt die Einsatzkräfte, aber auch andere Personen auf Trab. Während seiner Fahrt durch die Stadt versuchte der Mann, sich samt Rad durch die Drehtüre des Hotels Holiday Inn zu zwängen. Das misslang aber vermutlich auch wegen seiner starken Alkoholisierung, so Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach.

Feueralarm in Tiefgarage ausgelöst

Wenig später wurde die Feuerwehr auf den Mann aufmerksam: Der Nackte hatte in der nahe gelegen Tiefgarage des Hotels einen Brandmelder betätigt und Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückte an, entdeckte aber in der Tiefgarage keinen Brand, sondern fanden nur die Schuhe und die Kleidung des Mannes.

Erst nach einer weiteren Durchsuchung in der Tiefgarage entdeckten die drei Feuerwehrleute den Nackten hinter einer Säule. Laut Geissler flüchtete er daraufhin sofort mit seinem Rad, das er wenig später in der Nikolaigasse liegen ließ. In der Folge wollte der Mann zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchten. Nachdem über die Feuerwehr bereits die Polizei verständigt worden war, konnte der Nackte wenig später von den Beamten in der Innenstadt aufgegriffen werden. Der junge Mann wurde angezeigt.