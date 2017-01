Kaugummiautomaten durch Explosion zerfetzt

Ein Kaugummiautomat ist in Großkirchheim (Bezirk Spittal/Drau) von Unbekannten gesprengt worden. Personen wurden nicht verletzt, die Automaten wurden zerfetzt. Die Polizei ermittelt.

Laut Polizei schritten die Unbekannten am Dienstag gegen 4.00 Uhr zur Tat. Sie brachten offenbar eine größere Menge Sprengstoff an einem von drei Kaugummiautomaten an und zündeten diesen.

Die Automaten waren nebeneinander in einer Halterung an der Holzwand eines Schuppens angebracht. Durch die Wucht der Detonation wurden alle drei Automaten, sowie die Wandhalterung zerstört. Einer der Automaten wurde laut Polizei regelrecht pulverisiert. Personen wurden nicht verletzt.

Als die Beamten der Polizeiinspektion Heiligenblut eintrafen, lagen der Inhalt der Automaten, sowie Münzen zerstreut auf der Straße. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Vermutlich nicht bloß durch Rakete gesprengt

Die Untersuchungen der Spurensicherung brachten bis jetzt keine Hinweise zu dem oder den Tätern. Es stellte sich aber heraus, dass die Automaten nicht zum Beispiel durch eine einfache Silvesterrakete in die Luft gesprengt wurden. Welche Art von Sprengstoff verwendet wurde stand vorerst nicht fest.