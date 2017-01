Regierung will Turboladerkäufer unterstützen

Der geplante Verkauf des Bosch-Mahle-Turboladerwerks in St. Michael ob Bleiburg ist am Dienstag Hauptthema in der Regierungssitzung gewesen. Man will einen Käufer unterstützen, die Möglichkeiten sind aber beschränkt.

Die 700 Mitarbeiter des Werks erfuhren am Montag von dem geplanten Verkauf. Die Eigentümer, Bosch-Mahle, wollen nicht mehr investieren, dazu seien die Stückzahlen im Gegensatz zur Konkurrenz zu gering - mehr dazu in Bosch und Mahle verkaufen Werk in St. Michael.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sagte am Dienstag, er sei von den Verkaufsplänen überrascht. Vor zwei Monaten erst sei er zu Besuch im Werk gewesen und habe einen positiven Eindruck erhalten. Das Produkt und die Mitarbeiter hätten weltweit einen guten Ruf. Er habe Werk und Mitarbeitern eine enge Zusammenarbeit zugesagt. Man sollte jetzt aber keine Panik machen. Innerhalb der bescheidenen Möglichkeiten des Landes könne man möglichen Käufern nur zeigen, dass er in eine gute Struktur, in eine erschlossene Gegend investiere. Das Land habe die Bereitschaft, Hilfestellung zu leisten, wo es möglich sei.

Standort für Käufer attraktiv machen

ÖVP-Wirtschaftslandesrat Christian Benger sagte, er habe das Werk am Montag besucht und gesehen, wie groß die Betroffenheit sei. Turbosystems sei nach dem Mahle Filterwerk (das nicht vom Verkauf betroffen ist; Anm.) der zweitgrößte Arbeitgeber in der Region. Benger sagte, man müsse alles unternehmen, um den Standort für einen Käufer attraktiv zu halten. Landesrat Rolf Holub (Grüne) sagte, man müsse sich anschauen, wer der Käufer sei und ob er das Werk hier belassen wolle. Man werde auf jeden Fall in Kontakt bleiben, denn das Land gebe die Rahmenbedingungen vor.