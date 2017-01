Eisrekord bei Elf-Städte-Tour

Dienstafrüh ist die erste Veranstaltung der diesjährigen Alternativen Holländischen Elf-Städte-Eislauftour am Weissensee gestartet. Die Eisstärke umfasst heuer rekordverdächtige 50 Zentimeter.

Bei Minus 16 Grad nahmen hunderte niederländische Eisschnellläufer die ersten Volksläufe am Weissensee in Angriff. Die Voraussetzungen seien ideal, schildert Natureismeister Norbert Jank: „Die Eisqualität ist hervorragend. Es ist reines Wasser gefroren. Das ist das beste Eis, das es gibt. Es ist gewachsen, gewachsen und gewachsen. Heuer gibt es Eisstärken bis zu 50 Zentimeter.“

Eismeister und -läufer erfreut über Bedingungen

Die präparierte Rundbahn erreicht heuer wegen der anhaltend tiefen Temperaturen wieder die Ideallänge von 16,6 Kilometer und führt - nach vielen Jahren und zur Freude der Eisläufer - auch wieder aufs „Große Meer“, wie der Seebereich östlich der Techendorfer Brücke genannt wird. Es gehe heuer wieder unter der Brücke in der Ortschaft Neusach durch, sagt Jank stolz: „Wir haben 15 Meter breite Bahnen. Links und rechts von der Bahn haben wir eine Autospur, wo die Jury fährt und auch das Fernsehen.“

Wichtiger Impuls für Tourismus

Seit 29 Jahren kommen an die 6.000 Holländer pro Jahr an den Weissensee. Tourismusleiter Stefan Wunderle sagt, in der Region würden insgesamt 40.000 Nächtigungen verzeichnet: „Wir verbinden damit eine Wertschöpfung über zwei Wochen von cirka vier Millionen Euro.“

Nicht nur die Gäste aus Holland stehen am Weissensee im Fokus der Touristiker. Auch die Einhemischen werden immer mehr in das Eislaufsspektakel eingebunden. So würden heuer zum zweiten Mal die österreichischen Marathon-Meisterschaften im Eisschnellauf am Weissensee stattfinden, sagt Wunderle. „Auch zwei Natureislaufschulen sind vor Ort, die das Eisschnellaufen weiterbringen und die Leute ausbilden, damit sie diesen Sport richtig machen können.“

In den nächsten zwölf Tagen finden am See insgesamt elf Amateur- und Profibewerbe über die Renndistanzen 50, 100 und 200 Kilometer statt.

