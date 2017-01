Handy-Diebstahl im großen Stil

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in einen Handyshop in Wolfsberg eingedrungen. Sie stahlen Mobiltelefone im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Insgesamt wurden von dem oder den Unbekannten 30 bis 40 hochpreisige Handies entwendet. Laut Polizei erlitt der Shopbetreiber mehrere zehntausend Euro Schaden. Näheres zu dem oder den Tätern stand am Dienstagvormittag noch nicht fest. Es war auch unklar, ob sie bei dem Einbruch ausschließlich auf Mobiltelefone spezialisiert waren oder auch andere technische Geräte mitgehen ließen.

