Gefährliche nächtliche Löscheinsätze

In Villach konnte in der Nacht auf Dienstag durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr ein Großbrand in einem Holzfachmarkt gerade noch rechtzeitig verhindert werden. In Spittal brannte eine Müllinsel neben einem Wohnblock. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

Bei einem Holzfachmarkt in Villach brach Dienstagfrüh um drei Uhr ein Brand aus. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Holzlagerplatz am hinteren Teil des Gebäudes bereits vollständig. Die Feuerwehr führte die Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz durch. Ein Übergreifen der Flammen auf einen benachbarten Tischlereibetrieb wurde verhindert.

HFW Villach/KK

Gasflaschen hätten explodieren können

Zwei Gasflaschen, die unmittelbar neben dem Lagerplatz standen, wurden aus dem Gefahrenbereich gebracht. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Großbrand verhindert werden. Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Perau und der Freiwilligen Feuerwehr Vassach mit acht Fahrzeug und rund 50 Mann. Die Brandursache wird von der Polizei Villach erhoben.

HFW Villach/KK

Heiße Asche setze Mülllagerplatz in Brand

In Spittal an der Drau brannte kurz nach Mitternacht ein Müllabstellplatz im Stadteil Pongau. Der rund 20 Quadratmeter große überdachte Mülllagerplatz einer Wohnanlage stand in Vollbrand. Die Flammen griffen auf einen neben hölzernen Unterstand geparkten Pkw über. Am Wagen entstand Totalschaden. Durch die enorme Hitze schmolzen die Müllbehälter aus Kunststoff und es wurden noch weitere in der Nähe abgestellte Autos beschädigt.

kk/FF Spittal

Die Feuerwehr konnte den Brand an der Holzkonstruktion rasch löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ursache für das Feuer dürfte achtlos in einen Müllbehälter entleerte heiße Asche gewesen sein. Bei diesem Einsatz waren die Feuerwehr Spittal/Drau mit drei Fahrzeugen und 31 Mann und eine Streife der Polizeiinspektion Spittal/Drau im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

kk/FF Spittal

