„Grenzfall“ vor Verwaltungsgericht

Der Landesverwaltungsgerichtshof beschäftigt sich am Dienstag mit einem Vorfall am Grenzübergang Seebergsattel. Ein 74 Jahre alter Kärntner hielt an der Grenze nicht an, weil er keinen Polizisten entdeckte. Er erhielt eine Strafe von 50 Euro.

Hudl, sieht sich allerdings im Recht. In einem Interview mit dem ORF-Kärnten sagte er, er werde die Strafe nicht zahlen. Deshalb habe er eine öffentliche Verhandlung vor Ort am Seebergsattel gefordert. Das sei ihm nicht gewährt worden. Daher findet die Verhandlung am Dienstag am Landesverwaltungsgericht in Klagenfurt statt. Hudl: „Ich erwarte mir, dass ich freigesprochen werde. Ich habe Bilder und Zeugen des Vorfalls. Wenn das nicht der Fall ist, geht es weiter, in die nächste Instanz. Ich lasse mir das nicht gefallen. Ich zahle jede Strafe, aber diese nicht.“

Hudl: "Alle anderen fahren auch vorbei

Am 24. Februar 2016 fuhr Hudl über die Grenze von Slowenien nach Kärnten, beim Grenzübergang Seebergsattel hielt er kurz an, weil er aber keinen Grenzbeamten sah, fuhr er weiter - mehr dazu in Volksanwalt prüft Grenzvorfall. Die Grenzpolizei argumentierte anders: Hudl, hätte die Beamten ignoriert und hätte sich so einer Kontrolle entzogen, hieß es. Laut Polizei müsse man sich als Autofahrer vergewissern, ob eine Grenzkontrolle stattfindet oder nicht, wurde erklärt. Damit steht Aussage gegen Aussage. Am Grenzübergang selbst habe sich seither nichts geändert, sagte Hudl: „Meistens steht nie jemand dort und alle anderen fahren auch vorbei.“