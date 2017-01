Bosch und Mahle verkaufen Werk in St. Michael

Am Montag ist bekanntgegeben worden, dass Bosch und Mahle das gemeinsame Turboladergeschäft verkaufen wollen. Die Belegschaft in St. Michael ob Bleiburg sei bereits informiert worden. Man sei im Vergleich zu Mitbewerbern zu klein.

Die gemeinsame Tochter wurde 2008 gegründet, sie entwickelt und fertigt mit insgesamt rund 1.400 Mitarbeitern Turbolader für Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen. Die Schwerpunkte der Fertigung befinden sich in St. Michael und in Shanghai (China). Im Turboladerwerk in St. Michael arbeiten 700 Menschen. Das Filterwerk sei nicht betroffen.

Der weltweite Markt für Turbolader werde laut Aussendung von Bosch Mahle auch in den nächsten Jahren weiter wachsen, denn der Trend zu kleinen Motoren mit Turboladern, gerade auch bei Hybridantrieben, halte weiter an. Die Unternehmensgröße in diesem Marktumfeld sei aber für nachhaltigen Erfolg noch nicht ausreichend.

Zu geringe Absatzmenge

„Große Stückzahlen und die damit verbundenen Skaleneffekte sind ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil“, sagte Rolf Bulander, Vorsitzender des Unternehmensbereichs Mobility Solutions bei Bosch. Trotz namhafter Kunden und hoher Auslastung sei die heutige Absatzmenge im Vergleich zu den großen Mitanbietern noch zu gering und müsste weiter ausgebaut werden. Deswegen müsste man noch weiter investieren, man möchte diese Entwicklung aber nicht selbst vorantreiben. Nähere Informationen folgen.

