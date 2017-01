Italiener stürzte bei Wanderung in den Tod

Wie am Sonntag bekannt wurde, ist ein 66-jähriger Italiener am Samstag bei einer Wanderung in den Karnischen Alpen tödlich verunglückt. Er stürzte rund 150 Meter in die Tiefe und wurde vom Hubschrauber geborgen.

Gegen 11.30 Uhr war der Italiener mit zwei italienischen Bergkameraden bei einer alpinen Wanderung in den Karnischen Alpen im Plöckengebiet im Bereich Elferspitze – Laucheck unterwegs. Beim Überqueren eines schmalen Grates zwischen der Elferspitze und dem Laucheck stürzte er in einer Seehöhe von 2.123 Meter über steil abfallendes, felsdurchsetztes Gelände ca 150 Meter in die Tiefe. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.

Der Notarzt des verständigten Rettungshubschraubers RK 1 konnte nur mehr den Tod des Pensionisten feststellen. Der Leichnam wurde in weiterer Folge von der Besatzung des Polizeihubschraubers geborgen.