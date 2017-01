Land macht Bauaufträge öffentlich zugänglich

Mehr als 560 Millionen Euro werden in Kärnten heuer in öffentliche Bauprojekte investiert. Erstmals sollen nun die Aufträge aller Körperschaften zusammengefasst dargestellt und auch für die Bevölkerung öffentlich zugänglich gemacht werden.

Das Projekt wurde von Land Kärnten und Wirtschaftskammer gestartet: Egal ob es sich um Aufträge der Kabeg, der Landesimmobiliengesellschaft oder der ASFINAG handelt, im Rahmen des Kärntner Bauinvestionsprogrammes werden heuer erstmals alle öffentlichen Bauaufträge für jedermann einsichtlich gemacht. Damit wird es dann auch möglich, dass die einzelnen Fachabteilungen des Landes öffentliche Aufträge anderer Körperschaften erfassen können. Dann ist beispielsweise auch einsehbar, welche Aufträge der ÖBB in Kärnten an welche Firmen vergeben wurden. Das würde die Verwaltung und Steuerung der Projekte wiederum erheblich verbessern, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

7.000 Arbeitsplätze durch bisherige Aufträge

Die bisher erfassten Auftragssummen für das heurige Jahr betragen alleine im Bereich des Landes sowie der Kabeg und der Landesimmobiliengesellschaft 314 Millionen Euro. Die Aufträge der ASFINAG,der ÖBB, der Bundesimmobiliengesellschaft und der kelag werden mit 252 Millionen Euro beziffert. Damit würden in Kärnten rund 7.000 Arbeitsplätze gesichert, sagte Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ). Die Landesregierung will künftig noch mehr über die öffentlichen Bauinvestionen in Kärnten informieren.