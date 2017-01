Villach: Mitfahrerbänke für Autostopper

Der Gemeinderat in Villach wird sich am Montag mit der Frage befassen, ob es in der Draustadt Mitfahrerbänke für Autostopper geben soll. Wer auf diesen ausgewiesenen Bänken sitzt, signalisiert Autofahrern, dass er mitfahren will.

Der Antrag kommt von Sascha Jabali, Villacher Gemeinderat der Liste „Verantwortung Erde“. Die Mitfahrerbänke sollen die Menschen wieder zusammenbringen, sagt er. Autofahrer können Leute, die auf diesen Bänken sitzen, an ihren gewünschten Ziel-Ort mitnehmen. Ein Zusatzangebot zum öffentlichen Verkehr soll das sein, ohne Kosten wohlgemerkt.

Angebot vor allem für den ländlichen Raum

In Deutschland hat sich dieses Modell bereits schon bewährt, mehrere Fernsehsender berichteten bereits über diese Mitfahrerbänke, die von vielen vor allem in den ländlichen Gebieten genutzt werden, um ins nächste Geschäft zu kommen.

Diese Bänke werden an wichtigen Ausfahrten aufgestellt. Neben den Bänken steht ein Stange, auf der mehrere Tafeln angebracht sind, mit denen anzeigt werden kann, wohin man gerne mitgenommen werden möchte, sagte Gemeinderat Jabali: „Das kann man sich vorstellen wie einen Kalender. Man klappt einfach den Stadtteil herunter, in den man fahren möchte. Wenn ich etwa in Landskron auf der Bank sitze und in die Innenstadt möchte, klappe ich das Taferl Innenstadt herunter. Wenn ein Autofahrer offen dafür ist und in Richtung Innenstadt fährt und ich ihm sympathisch bin, kann er stehen bleiben und ich kann dann entscheiden, ob ich mitfahren will.“

Nur SPÖ will gegen Mitfahrbänke stimmen

Im Villacher Paracelsussaal steht am Montag der Antrag von Sascha Jabali zur Diskussion. Der SPÖ geht das allerdings zu schnell. Man arbeite an einem Mobilitätskonzept, an dem auch die Bürger mitreden könnten, sagte Stadtrat Harald Sobe. Die SPÖ hat zwar keine Mehrheit im Gemeinderat. Sie werde am Montag jedenfalls nicht zustimmen. Sobe: „Wir glauben, dass es nicht gut wäre, der Bürgerbeteiligung vorzugreifen. Der Gemeinderat kann nicht auf der einen Seite sagen, machen wir eine Bürgerbeteiligung und lassen alle mitreden und auf der anderen Seite beschließen wir einfach etwas, was wir den Bürgern dann vorsetzen.“

Alle anderen Parteien sind für das Aufstellen dieser Mitfahrerbänke: Peter Weidinger (ÖVP): „Villach ist eine junge, weltoffene und urbane Stadt. Diese Idee ist sympathisch, wir sollten ihr eine Chance geben.“ Erwin Baumann (FPÖ) sagte, es sei ein sehr vernünftiger Antrag, „bei dem auch der Umweltgedanke zählt. Dazu gibt es den Gedanken des besseren Miteinanders der Generationen.“ Auch Florian Ertle (Grüne) will zustimmen: „Wir sind voll dafür. Wir unterstützen jedes Projekt, das eine Alternative zum Individualverkehr stellt und ein Beitrag zur klimaneutralen Mobilität ist.“ Bernd Stechauner (Neos): „Wir leben in einer Zeit des Car-Sharing, man teilt heutzutage Dinge, wir gehen mit der Zeit mit.“