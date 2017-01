Einzige Primaria leitet Klinikum-Labor

Das Institut für Labordiagnostik und Mikrobiologie am Klinikum Klagenfurt steht seit Anfang Jänner unter der Leitung von Sabine Sussitz-Rack. Die Medizinerin ist die einzige Primarärztin am Klinikum Klagenfurt und leitet eines der größten Labors in Österreich.

Die knapp 70 Mitarbeiter, des Institutes für Labordiagnostik und Mikrobiologie sind beim Erstellen einer Diagnose für die Ärzte unverzichtbar. Täglich werden bis zu 5.000 Proben von Blut, Harn, Gewebe oder Stuhl auf sämtliche Erreger, Bakterien, Viren oder Keime untersucht. Für die medizinische Behandlung können hier wichtige Informationen innerhalb kürzester Zeit ausgewertet werden.

ORF

Frühes Interesse

Sussitz-Rack leitete die Abteilung bereits seit 15 Monaten interimistisch. Seit Jahresbeginn leitet sie das Labor offiziell. Die 48 Jahre alte, gebürtige Völkermarkterin hat sich schon früh für Labormedizin zu interessieren begonnen. „Für dieses Fach habe ich mich eigentlich schon vor meinem Medizin-Studium interessiert. Ich wollte schon seit der Mittelschule eine Mischung zwischen Chemie und Medizin machen. Und der Facharzt für Medizinische und Chemische Labordiagnostik vereint die beiden Fächer.“

ORF

Erreger von Infektionen werden gefunden

Durch das Anlegen und Züchten von Bakterien wird untersucht, welche Erreger für eine Infektion verantwortlich sind und ob der Keim auf die Behandlung mit dem ausgewählten Antibiotikum anspricht. Unterstützt werden die Labormitarbeiter von zahlreichen High-Tech-Geräten, die auf eine Datenbank von 6.000 Keimspektren zurückgreifen und innerhalb kürzester Zeit ein Ergebniss liefern können.

ORF

Untersucht werden aber auch sämtliche Virenstämme. „Wir machen Zuchtteste für HIV- oder Hepatitis-Untersuchungen. dazu untersuchen wir die ganze Palette an Bakterien.“ Nicht nur für die Diagnostik, auch für die Therapien wird die Labormedizin immer wichtiger. Vor allem Leukämie-Patienten profitieren von den Spezialanalysen im Labor: „Es gibt unterschiedliche Therapien. Wir im Labor können nachweisen, welchen Typ von welcher Leukämie der Patienten hat und welche Therapie er braucht.“ Im Klinikum Klagenfurt scheint die Labormedizin übrigens eine Frauendomäne zu sein. 90 Prozent der Belegschaft sind hier weiblich.