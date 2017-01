Pizzeria-Brand: Ermittlung wegen Brandstiftung

Bereits zwei Mal ist eine Pizzeria in Ferlach in den letzten zehn Monaten bei einem Brand schwer beschädigt worden. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Brandstiftung gegen einen konkreten Verdächtigen.

In der Silvesternacht brach in der Pizzeria „Topolino“ erneut ein Brand aus. Das Restaurant hatte Ruhetag, verletzt wurde niemand, zwei Katzen verendeten allerdings in den Flammen – mehr dazu in Pizzeria zum zweiten Mal in Brand. Der Vorraum und die Gasträume der Pizzeria wurden stark verrußt. Bereits im März war in der Pizzeria ein Brand ausgebrochen, der Schaden war damals sehr hoch.

ORF/Dieter Arbeiter

Der Lokalpächter, Manfred Leitner, baute die Pizzeria über den Sommer wieder auf, den Schaden übernahm die Versicherung. Nach einem erfolgreichem Weihnachtsgeschäft folgte mit dem Brand in der Silvesternacht der nächste Tiefschlag. Das glaube man einfach nicht, da fühle man sich wie in einem falschen Film, sagte der Lokalbetreiber nach dem neuerlichen Brand.

Ermittlungen gegen Tatverdächtigen

Schon beim ersten Brand wurde Brandstiftung nicht ausgeschlossen, ein Täter wurde allerdings nicht ausgeforscht. Auch im Jänner ermittelte die Kriminalpolizei in alle Richtungen. Nun nahm auch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Ermittlungen wegen Brandstiftungen auf, das bestätigte Sprecherin Tina Frimmel-Hesse am Freitag dem ORF. Diesmal gebe es einen konkreten Verdächtigen, so Frimmel-Hesse. Nähere Details wollte sie wegen der laufenden Ermittlungen nicht bekannt geben. Auch ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gibt, stehe noch nicht fest.

ORF/Dieter Arbeiter

Wiedereröffnung in zwei Monaten

Einen Verdacht auf einen möglichen Brandstifter hat Gastronom Manfred Leitner nicht. Er wüsste nicht, dass jemand etwas gegen ihn haben könnte, sagt er. Aufgeben will er aber auf keinen Fall. Die Pizzeria soll nach den neuerlichen Renovierungsarbeiten in rund zwei Monaten wieder geöffnet werden.

