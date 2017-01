Kinder Beine gebrochen: Erneut Prozess

Knochenbrüche an den Beinen und Schnittverletzungen soll ein 31-jähriger Familienvater drei seiner Kinder zugefügt haben. Nach einem Freispruch im Zweifel, der teils aufgehoben wurde, wird ab Freitag ein Fall neu verhandelt.

Verfahren um Missbrauch in der Familie des Mannes aus Ghana laufen schon seit Jahren. Zwei seiner Kinder soll er ein Bein gebrochen und ein weiteres Kind am Kopf verletzt haben, in einem Fall wurde der Mann im letzten Jahr schuldig gesprochen. Schon 2011 wurde die damals fünf Monate alte Tochter des Angeklagten mit einem gebrochenen Oberschenkel ins Krankenhaus gebracht. Vor einem Jahr wurde der Vater im Zweifel freigesprochen - Kinder misshandelt: Freispruch im Zweifel.

Dieser Freispruch wurde danach teilweise aufgehoben, ab Freitag muss sich der Mann deswegen erneut vor Gericht verantworten. Ein Gerichtsgutachten ergab, dass der Knochenbruch des Mädchens nicht wie vom Vater angegeben durch eine Eigenverletzung entstanden sein kann.

Freispruch vor einem Jahr

Im Juni 2013 wurde beim damals acht Monate alten Sohn des Mannes ebenfalls ein Oberschenkelbruch festgestellt. In diesem Fall wurde der Mann letztes Jahr rechtskräftig freigesprochen. Der Bub war von Geburt an beeinträchtigt und starb im Jahr 2014 an den Folgen seiner Behinderung.

Der Mann hatte sich wegen der Knochenbrüche erneut nicht schuldig bekannt und blieb vor Gericht bei seiner Version: Seine Kinder hätten sich mit den Füßen zwischen den Stäben ihres Gitterbettes verhakt und sich so die Oberschenkel gebrochen, sagte er aus. Die Ehefrau des Mannes stellte sich vor Gericht vor ihren Mann, sie könne sich nicht erklären, wie es zu den Vorfällen im Kinderzimmer gekommen sei.

Verletzungen beim Haareschneiden - Geldstrafe

Vor Gericht stand der Mann auch, weil er seinen vierjährigen Sohn Schnittverletzungen am Kopf zugefügt hatte. Der Vater hatte dem Kind mit einer Haarschneidemaschine ohne schützenden Aufsatz die Haare geschnitten. Diesen Vorwurf sah das Gericht als erwiesen an, der Mann wurde deswegen im Vorjahr rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 720 Euro verurteilt.

