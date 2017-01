Kärnten ist Vorreiter bei Bioenergie

Bei der erneuerbaren Energie liegt Kärnten österreichweit an der Spitze aller Bundesländer, das zeigt der neue Bioenergie-Atlas. Auch bei der Selbstversorgung mit Energie ist Kärnten mit 60 Prozent Spitzenreiter.

Mit einem Anteil erneuerbarer Energien von fast 51,8 Prozent ist Kärnten Spitzenreiter in Österreich, der Bundesdurchschnitt liegt bei 33 Prozent. Damit spielt Kärnten in einer Liga mit Schweden, das innerhalb der EU-Staaten beim Einsatz erneuerbarer Energien den ersten Platz inne hat.

Energie aus Wasserkraft und Hackgut

Kärnten wird von mehreren Tälern und großen Flüssen durchzogen, 540 Wasserkraftanlagen sorgen für mehr als 90 Prozent der Stromproduktion, etwa die Hälfte der Stromproduktion entfällt auf die Kraftwerke an der Drau. Hinter dem Burgenland und Tirol liegt Kärnten bei der Wasserkraft an dritter Stelle.

Die Windkraft spielt in Kärnten keine nenneswerte Rolle. Die Biomasse steuert sieben Prozent zur Stromproduktion bei. Hackgut und Sägenebenprodukte machen in Kärnten mit 42 Prozent den größten Anteil an der Biomasse aus. Beim Heizen setzen Kärnten, die Steiermark und das Burgenland die höchsten Anteile an Bioenergie ein.

Kärnten ist Selberversorger-Land

Kärnten weist mit 60,2 Prozent österreichweit auch den höchsten Selbstversorgungsgrad an Energie auf, der Bundesdurchschnitt liegt bei 37 Prozent. Erneuerbare Energien werden zu 98 Prozent im Inland erzeugt, fossile Energien dagegen komplett nach Kärnten importiert. Erdöl hat daran mit einem Drittel den größen Anteil.

