Bauer nach Forstunfall nicht ansprechbar

Zu einem gefährlichen Forstunfall ist es am Donnerstag in einem Graben unter dem Burgstallberg (Gemeinde Krems) gekommen. Ein Mann stürzte über einen Steilhang. Als er gefunden wurde, war er nicht anprechbar. Die Bergung war schwierig.

Der Landwirt war am frühen Nachmittag dabei, gemeinsam mit seinem Bruder Schlägerungsarbeiten in einem abgelegenen Waldstück durchzuführen. Nach einer Weile verloren sich die beiden Männer aus den Augen. Weil es ihm seltsam vorkam, dass sein Bruder von einem Moment auf den anderen nicht mehr zu sehen war, hielt der Mann Nachschau.

Thomas Platzer hat den Rettungseinsatz mit der Handykamera dokumentiert und dem ORF Kärnten das Video zur Verfügung gestellt.

Er entdeckte seinen Bruder, der aus bislang ungeklärter Ursache über einen steilen Hang abgestürzt war. Sofort rannte der Mann zu ihm, der Verunglückte war jedoch nicht ansprechbar.

Über vereisten Hang getragen

Der Mann schlug mit seinem Handy Alarm und setzte so die Rettungskette in Gang. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bergrettung und Alpinpolizei rückten an. Mit Steigeisen und vereinten Kräften trugen sie den Verletzten 175 Meter über eisiges, teils gefrorenes steiles Gelände zurück zum Hof. Von dort aus wurde der Mann vom Rettungshubschrauber des ÖAMTC ins LKH Villach gebracht. Über seinen Verletzungsgrad war am Donnerstagabend nichts bekannt.