Anzeige wegen illegalem Waffenbesitz

Eine Pistole, Patronen, einen Schlagstock und ein „Überlebensmesser“ haben Polizeibeamte bei einem 47-Jährigen Mann aus dem Bezirk Villach Land sichergestellt. Da er keinen Waffenschein besitzt wird er angezeigt.

Ein 36 Jahre alte Arbeiter aus dem Bezirk Villach-Land erstattete am Dienstagnachmittag Anzeige, dass er von einem ihm unbekannten, alkoholisierten Mann in einem Lokal in Arnoldstein geschlagen und mit einer Pistole bedroht worden sei. Beamte der Polizeiinspektion Arnoldstein konnten einen 47 Jahre alten Arbeiter aus dem Bezirk Villach Land als Täter ausforschen. Der Mann wurde vorläufig in polizeiliche Verwahrung genommen.

Kein Waffenschein

Im Zuge der weiteren Erhebungen fanden die Beamten am Donnerstag in seiner Wohnung eine Pistole mit Kaliber neun Millimeter, 150 Stück der dazugehörigen Patronen, einen Teleskopschlagstock und ein „Überlebensmesser“. Da der Mann keinen Waffenschein hat wurden die Waffen sichegestellt. Der Arbeiter wird auf freiem Fuße angezeigt.

Erst am Samstag gingen zwei Männer aus St. Kanzian am Klopeiner See am Grenzübergang Grablach (Gemeinde Bleiburg) der Polizei ins Netz: Sie führten eine verbotene Waffe und eine Suchtgift-Mühle mit. Beide werden angezeigt - mehr dazu in Mit verbotener Waffe im Auto erwischt.