Ehrung für internationalen Fahndungserfolg

Am Dienstag sind Beamte des Ermittlungsbereiches Raub für einen internationalen Ermittlungserfolg von Innenminister Wolfgang Sobotka geehrt worden. Sie forschten eine Juwelenband aus.

Als sich die Ermittler des Landeskriminalamtes Kärnten nach einem Überfall auf einen Juwelier im Oktober 2015 an die Fersen der Täter hefteten, ahnten sie noch nicht, welch internationale Dimension der Fall annehmen würde.

BMI/Gerd Pachauer

Es folgte eine grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit unter Kärntner Federführung. Am Ende konnte einer litauischen Tätergruppe, bestehend aus acht Tätern, nicht nur der Juwelierraub in Villach sondern auch noch sieben weitere bewaffnete Raubüberfälle auf Juweliergeschäfte in Deutschland, der Schweiz, Italien, Norwegen und Tschechien nachgewiesen werden. Im Beisein von Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß und dem Leiter des Landeskriminalamts, Gottlieb Türk, wurden die Ermittler geehrt.