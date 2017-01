Kritisches Theater ARBOS wird 25

Die Theatergruppe ARBOS von Herbert Gantschacher feiert Mittwochabend in Villach mit einem Antikriegsstück ihr 25-jähriges Bestehen. ARBOS gastiert mit politischen, kritischen und engagierten Stücken in aller Welt.

Herbert Gantschacher wurde in Feldkirchen. In der Vergangenheit hatte er es mit der Kärntner Kulturpolitik nicht leicht, sagte er. Eine zehnjährige Durststrecke dürfte nun vorbei sein: „Wir sind danke des Landeshauptmannes und des Landtagspräsidenten wieder Kulturbotschafter des Landes Kärnten im Ausland geworden.“ Wie zuletzt bei Veranstaltungen in St. Petersburg.

Bewusst politisches Theater

Erfolgsproduktionen wie die Oper „Der Kaiser von Atlantis“ wurden seit der Uraufführung 1993 in Prag auf der ganzen Welt gezeigt. Gantschachers Theater ist politisch: gegen den Krieg, gegen Nationalsozialismus und gegen Tyrannei - seit 25 Jahren in 154 Produktionen. Eine Lektion möchte der Kärntner Theatermacher aus seiner Erfahrung mit Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedensten Kulturen den Politikern gerne mit auf den Weg geben: „Es gibt eigentlich nie ein Problem, um wenn es ein Problem gibt, kommt immer gleich die Lösung. Es kommt keine Wadlbeißerei vor, jeder hat das ziel, gemeinsam das Beste erreichen zu wollen.“

Keine Gesprächsbasis mit Freiheitlichen

Keine Wadlbeißereien aber dafür auch keine Gesprächsbasis gab es zwischen Gantschacher und den früheren Kärntner Kulturreferenten der FPÖ. „Das hat keinen Sinn“ erkannte der Theatermacher damals sehr rasch und verlegte seinen Arbeitsschwerpunkt nach Wien. Seit einigen Jahren arbeitet er wieder häufiger in Kärnten. Immer wieder wie auch bei dem DADA-Antikriegsstück „Onafhankelijkheit“ mit gehörlosen Darstellerinnen und Darstellern.

Qualität und Leistung stehen bei Gantschacher an erster Stelle. Wer international erfolgreich sein will, müsse sehr fleißig sein, betont Gantschacher. Das Stück „Onafhankelijkheit“ wird Mittwochabend als Gastspiel an der neuen bühne villach erstmals in Kärnten gezeigt. Weitere Aufführungen gibt es bis 21. Jänner.

