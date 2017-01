Dieter Kalt in die „Hall of Fame“ aufgenommen

Der ehemalige Österreichische Eishockeyverbands-Präsident Dieter Kalt sen. wird in die „Hall of Fame“ des internationalen Eishockey-Verbands (IIHF) aufgenommen. Der Kärntner Dieter Kalt spielte einst für den KAC und absolvierte 85 Länderspiele für Österreich.

Die „Hall of Fame“ ist eine Ruhmeshalle für die bedeutendsten Persönlichkeiten des Eishockeysports. Es gibt sie bereits seit dem Jahr 1943. Dieter Kalt sen. ist erst der zweite Kärntner, dem diese Ehre zu teil wird. 1999 wurde Josef Puschnig als bisher erster Kärntner und bisher als einziger österreichischer Eishockey-Spieler in die „Hall of Fame“ aufgenommen.

Der 75-jährige Dieter Kalt, der von 1996 bis 2016 Präsident des österreichischen Verbands (ÖEHV) war, wird am 21. Mai im Rahmen des Finaltags der A-WM in Köln geehrt.

Spieler, Trainer und Funktionär

Kalt spielte einst für den Rekordmeister KAC, den er nach dem Ende seiner Karriere auch als Trainer betreute. Für das Nationalteam absolvierte der Klagenfurter 85 Länderspiele, danach war er Verbandskapitän und stand dem ÖEHV ab 1996 für 20 Jahre vor.