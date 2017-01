Pensionisten mit Bettlertrick bestohlen

Ein betagtes Ehepaar ist in St. Veit an der Glan von einem Mann und einem etwa 10 Jahre alten Buben betrogen worden. Sie tricksten die Pensionisten aus und stahlen 100 Euro.

Am Dienstag kurz vor Mittag läutete ein ca. 40 Jahre alter Mann an der Wohnungstüre des betagten Ehepaares in St. Veit an der Glan. Der Mann war in Begleitung eines etwa 10 Jahre alten Buben. Die beiden bettelten um Geld. Weil die 85-jährige Pensionistin und ihr 90 Jahre alter Mann kein Kleingeld hatten, bot sich der unbekannte Mann an, einen 100-Euro-Geldschein wechseln zu gehen. Der Bub blieb als „Pfand“ in der Wohnung des Ehepaares.

Kein Mann, kein Geld

Der Mann verließ, nachdem ihm die Pensionistin den Geldschein überlassen hatte, die Wohnung, kehrte jedoch nicht zurück. Nach einigen Minuten verließ auch der Bub die Wohnung. Das Ehepaar war damit den 100-Euro-Geldschein los. Seither fahndet die Polizei nach den beiden, südländisch aussehenden, Tätern. Der etwa 40 Jahre alte Mann sei unrasiert gewesen und hätte gebrochenes Deutsch gesprochen, heisst es seitens der Polizei.