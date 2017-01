Kärntner plünderte Ferienhäuser in Italien

Ein 48 Jahre alter Klagenfurter ist von den italienischen Carabinieri angezeigt worden, weil er unter anderem mehrere Ferienhäuser im Trentino geplündert und verwüstet hat. Mittlerweile soll der Obdachlose wieder nach Kärnten zurückgekehrt sein.

Die Carabinieri im Trentino zeigten den Obdachlosen aus Kärnten wegen Einbrüchen in unbewohnte Ferienhäuser an. Der 48-jährige Klagenfurter, der bei der österreichischen Justiz bekannt sei, werde für Einbrüche im Trentino, in Friaul Julisch Venetien und in Venetien verantwortlich gemacht, sagten die Carabinieri.

Ein Auto, Uhren und Fahrrad als Beute

Der Mann soll in mindestens 13 abseits gelegene Ferienhäuser eingedrungen sein, sie geplündert und die Räumlichkeiten verwüstet haben. Er habe unter anderem ein Auto im Wert von 20.000 Euro, Uhren und ein elektrisches Rad gestohlen, berichteten die Carabinieri von Canal San Bovo bei Trient. Das Auto wurde in einem Wald im Trentino gefunden und dem Besitzer zurückgegeben.

Keine Festnahme

Der Mann, dem Diebstahl und Hehlerei vorgeworfen werden, wurde nicht festgenommen, weil er nicht in flagranti erwischt wurde. Er sei inzwischen nach Kärnten zurückgekehrt, berichteten die Carabinieri.